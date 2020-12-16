Отдых в Крыму резко подорожал 

Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом этого года. Исследование провел онлайн-сервис Tvil.ru.

Как выяснили специалисты, 52% туристов бронируют в Крыму отели, квартиры выбирают 38%, дома — 9%. Чаще россияне отправляются на полуостров парами — 43%, 25% едут на отдых семьями.

Согласно данным исследования, наиболее популярными у путешественников на Новый год оказались курорты в Алупке, Евпатории и на Красной Поляне. Бронирования по данным направления выросли в два раза.