"Если до этого ежедневно наш показатель был намного ниже среднего по РФ, то уже два дня мы находимся в числе регионов, в которых наблюдаются положительные и значительные темпы прироста", — заявила Наталья Пеньковская на заседании штаба по коронавирусу.