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Заболеваемость COVID-19 в Крыму превысила средний показатель по России 

Анна Арсеньева 1 час назад
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму впервые превысил среднероссийский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
По ее словам, вторую неделю в Крыму наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Ситуация является нестабильной.

"Если до этого ежедневно наш показатель был намного ниже среднего по РФ, то уже два дня мы находимся в числе регионов, в которых наблюдаются положительные и значительные темпы прироста", — заявила Наталья Пеньковская на заседании штаба по коронавирусу.

На протяжении последней недели в республике выявляют более 300 новых случаев COVID-19 за сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что происходящее в Крыму в начале зимы показали на видео.
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