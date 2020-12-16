Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму впервые превысил среднероссийский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
По ее словам, вторую неделю в Крыму наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Ситуация является нестабильной.
"Если до этого ежедневно наш показатель был намного ниже среднего по РФ, то уже два дня мы находимся в числе регионов, в которых наблюдаются положительные и значительные темпы прироста", — заявила Наталья Пеньковская на заседании штаба по коронавирусу.
На протяжении последней недели в республике выявляют более 300 новых случаев COVID-19 за сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что происходящее в Крыму в начале зимы показали на видео.