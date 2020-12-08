Пара москвичей, которые переехали жить в Крым, сняли на видео происходящее на популярном местном курорте в начале зимы. Ролик они опубликовали в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
На размещенных в сети кадрах показана обстановка на набережной Ялты — видно, как люди прогуливаются вдоль моря и заходят в прибрежные кафе и рестораны.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также сообщил, что россияне массово отправятся в Крым на новогодние каникулы. Количество бронирований превысило 70 процентов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ждет туристов в Сочи на Новый год.