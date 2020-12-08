Пара москвичей, которые переехали жить в Крым, сняли на видео происходящее на популярном местном курорте в начале зимы. Ролик они опубликовали в блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

На размещенных в сети кадрах показана обстановка на набережной Ялты — видно, как люди прогуливаются вдоль моря и заходят в прибрежные кафе и рестораны.