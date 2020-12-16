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Начало горнолыжного сезона в Сочи отложили 

Стелла Шмель 2 часа назад
Открытие горнолыжного сезона в Сочи было запланировано на 18 декабря. Но оно не состоится в эту дату. Причиной этому стали отнюдь не ограничения на фоне пандемии коронавируса, а банальное отсутствие снега.
Старт было решено перенести на неделю — на 25 декабря. Метеорологи обещают, что к этой дате выпадет достаточное количество снега в Красной Поляне. На курорте планируют поставить рекорд в этом году по количеству отдыхающих.
Отели на Новый год забронированы на 90%. Специалисты сообщают, что практически полностью места раскупили еще месяц назад.
Ранее "Рамблер" писал, что Японию завалило снегом.
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