Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Японию завалило снегом 

Стелла Шмель 1 час назад
В японских префектурах Гумма и Ниигата выпал снег. Толщина покрова достигает 1,2 метра, сообщает местный телеканал NHK.
Это первый подобный случай за всю историю метеонаблюдений.
Известно от 13 пострадавших. Множество автомобилей оказалось заблокировано прямо на дорогах, сообщает РИА Новости.
Обильные снегопады идут уже второй день на севере и на западном побережье страны.
Метеорологи ожидают выпадения приблизительно 80 сантиметров снега в ближайшие сутки на острове Хонсю, вдоль побережья Японского моря до 70, на острове Хоккайдо — до 40 сантиметров.
Ранее "Рамблер" писал, что туристка назвала причины поехать в Турцию зимой.
Новости путешествий , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение