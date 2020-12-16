Японию завалило снегом 

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В японских префектурах Гумма и Ниигата выпал снег. Толщина покрова достигает 1,2 метра, сообщает местный телеканал NHK.

Это первый подобный случай за всю историю метеонаблюдений.

Известно от 13 пострадавших. Множество автомобилей оказалось заблокировано прямо на дорогах, сообщает РИА Новости.

Обильные снегопады идут уже второй день на севере и на западном побережье страны.

Метеорологи ожидают выпадения приблизительно 80 сантиметров снега в ближайшие сутки на острове Хонсю, вдоль побережья Японского моря до 70, на острове Хоккайдо — до 40 сантиметров.