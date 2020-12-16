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Российский турист сравнил отдых на Кубе с тюрьмой 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиянин сравнил отдых на Кубе с тюрьмой
Фото: РИА Новости
Отдохнувший во время пандемии коронавируса россиянин рассказал о минусах отпуска на Кубе. Он отметил, что попал в ковидную гостиницу и поделился впечатлениями. О своем путешествии подробно он рассказал в своем блоге на платформе "Яндекс Дзен".
Турист прилетел на Кайо-Коко вместе с семьей в начале декабря, у ребенка оказался положительный тест на коронавирус, из-за чего всю семью отправили в специальный номер для зараженных.

"После заселения встретили еще несколько десятков русских. Все они прекрасно себя чувствовали, и ни у кого не было симптомов коронавируса: температуры, потери вкуса и запаха. Многие из них жили в страхе, боялись выходить из номеров",

— рассказал он.
По утверждению автора блога, гостиницу по периметру окружади военные, из-за чего она напоминала "тюрьму среди райских пальм".
Также путешественник отметил низкое качество питания, у его жены началось расстройство желудка.

"Приносили поднос с запечатанными пластиковыми контейнерами с печеными овощами, демонстративно шлепали об пол перед дверью и уходили. Знали бы, сколько мы заплатили за тур",

— подытожил он и отметил, что никому не советует повторять его опыт.
Ранее "Рамблер" писал, что туристка назвала причины поехать в Турцию зимой.
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