Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

Названы причины, которые заставят россиян не отдыхать 

Мария Грибова 18 минут назад
Названы причины, которые заставят россиян не отдыхать
Фото: РИА Новости
Российские путешественники поделились, какие бы ограничения заставили их отказаться от заграничных поездок и по России. Об этом сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.
На первом месте оказалась обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку.
Для 19 процентов важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.
А требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов от участников опроса. Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван незакрытый для развлечений город.
Видео дня. Сокрушительные волны попали на видео
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение