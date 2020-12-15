Названы причины, которые заставят россиян не отдыхать 

Российские путешественники поделились, какие бы ограничения заставили их отказаться от заграничных поездок и по России. Об этом сообщает Туту.ру.

В опросе приняли участие 1 487 пользователей, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.

На первом месте оказалась обязательная вакцинация до поездки. Если его введут, то это повлияет на планы 29 процентов респондентов: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку.

Для 19 процентов важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18 процентов) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.

А требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия девять процентов от участников опроса. Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы один процент путешественников. Столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы.