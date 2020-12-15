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Назван незакрытый для развлечений город 

Мария Грибова 8 часов назад
Назван незакрытый для развлечений город
Фото: РИА Новости
Столица Татарстана готова принять туристов, которые планировали провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге и в других «закрывающихся» российских городах. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).
Сообщается, что заведения общепита будут работать в Казани в том числе и в новогоднюю ночь, однако только до трех часов утра 1 января. А вся туристическая инфраструктура будет доступна туристам на протяжении всем январских праздников. Стоит отметить, что в Казани не были введены жесткие ограничения.

«У нас и до этого загрузка в гостиницах в новогоднюю ночь составляла порядка 75%, а со 2-го января — 85%. Но сейчас мы ожидаем 100%-ную загрузку на все новогодние каникулы»,

— заявил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне раскрыли места для путешествий на Новый год.
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