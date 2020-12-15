Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год 

Результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» показали, что более 20 процентов россиян планируют отправиться в путешествие на Новый год. Об этом передает ТАСС.

Большинство в виде 90 процентов останутся в России, и только 10 процентов полетят за границу. Самыми популярными местами для поездки на длинных выходных стали Москва и города Московской области.

Остальные планируют посетить города Золотого кольца России. Чуть меньше россиян решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург или в один из городов Сибири.

Девять процентов опрошенных жителей России поедут в Краснодарский край, по пять — в Карелию и на Кавказ, остальные выбрали Крым, Дальний Восток, Ставропольский край и Калининград.

Половина отвечающих отправится в путешествие на автомобиле, а ооставшиеся разделят поезд, самолет и электричку.