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Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год 

Даня Виттиг 16 часов назад
Россияне раскрыли места для путешествий на Новый год
Фото: depositphotos.com
Результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» показали, что более 20 процентов россиян планируют отправиться в путешествие на Новый год. Об этом передает ТАСС.
Большинство в виде 90 процентов останутся в России, и только 10 процентов полетят за границу. Самыми популярными местами для поездки на длинных выходных стали Москва и города Московской области.
Остальные планируют посетить города Золотого кольца России. Чуть меньше россиян решили отправиться на каникулы в Санкт-Петербург или в один из городов Сибири.
Девять процентов опрошенных жителей России поедут в Краснодарский край, по пять — в Карелию и на Кавказ, остальные выбрали Крым, Дальний Восток, Ставропольский край и Калининград.
Половина отвечающих отправится в путешествие на автомобиле, а ооставшиеся разделят поезд, самолет и электричку.
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