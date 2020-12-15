Раскрыто влияние локдауна на отдых россиян в Турции 

Сообщается, что новогодний локдаун, введенный в Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, не повлияет на отдых российских туристов. Такое мнение выразили представители турецкого турбизнеса в беседе с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) .
Комендантский час на территории страны будет введен только для граждан Турции, в документе ничего не сказано о туристах. Поэтому, вероятно, новые ограничения не помешают нормальному функционированию индустрии с обслуживанием гостей в аэропортах, на трансферах и в отелях, а сами туристы смогут гулять по улицам.
Также российские туроператоры отметили, что никаких отмен полетов между странами нет, а в турецких отелях много бронирований на новогодние каникулы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка в Турции пожаловалась на проблемы с питанием.