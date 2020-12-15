Раскрыто влияние локдауна на отдых россиян в Турции 

Комендантский час на территории страны будет введен только для граждан Турции, в документе ничего не сказано о туристах. Поэтому, вероятно, новые ограничения не помешают нормальному функционированию индустрии с обслуживанием гостей в аэропортах, на трансферах и в отелях, а сами туристы смогут гулять по улицам.

Также российские туроператоры отметили, что никаких отмен полетов между странами нет, а в турецких отелях много бронирований на новогодние каникулы.