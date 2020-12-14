Еще одна страна открылась для россиян 

Еще одна страна мира открылась для путешественников, в том числе и россиян. Марокко сняла ограничения на въезд для иностранцев и Россия вошла в список государств, жителям которых разрешен въезд в страну. Виза при этом не нужна. Об этом сообщает Турпром.

Авиасообщение будет восстановлено в ближайшее время: уже 26 декабря планируют запустить рейс Москва-Касабланка. Также будет доступен рейс с пересадкой в Стамбуле.

Для въезда туристам будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение на посещение страны. Детям до 11 лет анализ на коронавирус не требуется. Карантина по прибытию нет.

Сообщается, что в стране сохранен масочный режим.