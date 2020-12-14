Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Безвизовый режим для россиян возобновили в Тайланде 

Стелла Шмель 2 часа назад
Тайланд упростил правила въезда. Для россиян в стране теперь будет действовать безвизовый режим.
Власти страны разрешили путешественникам из 62 стран, в том числе и россиянам, находиться без визы на территории Тайланда до 30 дней.
Об этом сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.
Теперь перечень документов для прибывающих в Тайланд туристов таков: свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета, а также "медицинское свидетельство о пригодности к полетам" (Fit to Fly) и страховку на сумму не менее $100 тысяч.
Ранее "Рамблер" писал, что выяснилось, когда Греция откроется для россиян.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сокрушительные волны, которые попали на видео
11:10
Сокрушительные волны, которые попали на видео
Новости путешествий
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
05:48
Что творится на спецкурорте Третьего рейха
Новости путешествий
Самые странные вещи, найденные на пляжах
12:19
Самые странные вещи, найденные на пляжах
Заграница
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение