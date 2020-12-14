Безвизовый режим для россиян возобновили в Тайланде 

Тайланд упростил правила въезда. Для россиян в стране теперь будет действовать безвизовый режим.

Власти страны разрешили путешественникам из 62 стран, в том числе и россиянам, находиться без визы на территории Тайланда до 30 дней.

Об этом сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.

Теперь перечень документов для прибывающих в Тайланд туристов таков: свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета, а также "медицинское свидетельство о пригодности к полетам" (Fit to Fly) и страховку на сумму не менее $100 тысяч.