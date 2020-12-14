На фоне пандемии коронавируса за минувший год снизились цены на авибилеты по внутрироссийским направлениям. Как заявили эксперты, четыре маршрута по России стали значительно дешевле. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", их приводит издание "Лента.ру".

На 33% снизились цены на направление Москва-Екатеринбург и Москва-Новосибирск, на 27% подешевели билеты по маршруту Москва-Челябинск и на 26% по направлению Москва-Мурманск.

Как рассказали эксперты, средняя цена перелета по России в 2020 году составила 6692 рубля за билет в одну сторону.