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Семью сняли с рейса из-за двухлетнего ребенка без маски 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Семью сняли с рейса из-за ребенка без маски
Фото: depositphotos.com
Семью сняли с рейса в США из-за двухлетнего ребенка, отказавшегося надевать маску. Об этом пишет The Sun.
Элиза Орбан с мужем и ребенком планировали полететь из Денвера в Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. Однако их двухлетняя дочь не захотела надевать маску на борту, и стюардесса перед вылетом попросила семью покинуть самолет.
При этом им не вернули багаж с детским автокреслом и занесли в черны список авиакомпании. По словам Элизы Орбан, она ощутила "замешательство, неверие, отвращение и унижение".
В авиакомпании заявили, что для них главное — здоровье и безопасность клиентов, и носить маску должны все пассажиры старше двух лет. Билеты и багаж семье вернули.
Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажирка не надела маску в самолете и была обругана.
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