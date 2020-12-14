Семью сняли с рейса из-за ребенка без маски

Семью сняли с рейса в США из-за двухлетнего ребенка, отказавшегося надевать маску. Об этом пишет The Sun.

Элиза Орбан с мужем и ребенком планировали полететь из Денвера в Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. Однако их двухлетняя дочь не захотела надевать маску на борту, и стюардесса перед вылетом попросила семью покинуть самолет.

При этом им не вернули багаж с детским автокреслом и занесли в черны список авиакомпании. По словам Элизы Орбан, она ощутила "замешательство, неверие, отвращение и унижение".

В авиакомпании заявили, что для них главное — здоровье и безопасность клиентов, и носить маску должны все пассажиры старше двух лет. Билеты и багаж семье вернули.