Сокрушительные волны, которые попали на видео

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Огромные волны, которые попали в объектив видеокамеры 

Полина Алферова 1 час назад
До сих пор для многих летний отпуск ассоциируется с морским или океанским побережьем. Особенно актуально такое представление для жителей северных регионов России, а также средней полосы, где уже в сентябре хорошо ощущается недостаток солнечного света и тепла. Поэтому горожане чаще всего стараются хотя бы раз в год выехать на море. В этом году из-за пандемии сделать это было особенно непросто. Но как бы там ни было, море всегда будет привлекать туристов расслабленным отдыхом на пляже под шум волн.
Однако мало кто задумывается, что эти волны — не просто фон для безмятежного сна под зонтиком, но и реальная опасность. А волны высотой в многоэтажный дом — это не только восторг серфингистов, но и ужас всех жителей прибрежной полосы. Посмотрите это видео и убедитесь сами.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как выглядит отдых на самом дорогом круизном лайнере.
Новости путешествий , Видео
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