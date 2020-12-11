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Как выглядит отдых на самом дорогом круизном лайнере 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Путешествие на самом дорогом круизном лайнере обойдется вам в 500 тысяч рублей за семь дней поездки. Взамен вы получите отдых на огромном корабле, который в высоту равен дому в 23 этажа. Смотрите видео и вы увидите своими глазами, как выглядит изнутри самый дорогой круизный лайнер.
Помимо кают на корабле масса развлечений: бассейн, аквапарк, 25-метровая тарзанка над всем лайнером, кинотеатр, театр, казино, фитнес-цетнр, парк аттракционов, спа, беговые дорожки, каток и парки с растениями. Опытные туристы говорят, что за семь дней поездки физически невозможно успеть на все развлечения и посмотреть все шоу. Кроме того, запись на все активности открывается за три недели до поездки, и места практически сразу же разбирают.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка рассказала, как "дерут" деньги на российских курортах.
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