Как выглядит отдых на самом дорогом круизном лайнере 

Путешествие на самом дорогом круизном лайнере обойдется вам в 500 тысяч рублей за семь дней поездки. Взамен вы получите отдых на огромном корабле, который в высоту равен дому в 23 этажа. Смотрите видео и вы увидите своими глазами, как выглядит изнутри самый дорогой круизный лайнер.

Помимо кают на корабле масса развлечений: бассейн, аквапарк, 25-метровая тарзанка над всем лайнером, кинотеатр, театр, казино, фитнес-цетнр, парк аттракционов, спа, беговые дорожки, каток и парки с растениями. Опытные туристы говорят, что за семь дней поездки физически невозможно успеть на все развлечения и посмотреть все шоу. Кроме того, запись на все активности открывается за три недели до поездки, и места практически сразу же разбирают.