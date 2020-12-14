Выяснилось, когда Греция откроется для россиян 

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна откроется для россиян весной следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Теохариса, открытие границ произойдет, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. К весне в Греции планируют вакцинировать большую часть населения. Это позволит обеспечить большую безопасность для приезжающих на отдых.
"Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим — на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей", — сказал министр туризма.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы худшие привычки россиян в отпуске.