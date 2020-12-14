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Выяснилось, когда Греция откроется для россиян 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Выяснилось, когда Греция откроется для россиян
Фото: depositphotos.com
Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна откроется для россиян весной следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Теохариса, открытие границ произойдет, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. К весне в Греции планируют вакцинировать большую часть населения. Это позволит обеспечить большую безопасность для приезжающих на отдых.

"Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим — на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей", — сказал министр туризма.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы худшие привычки россиян в отпуске.
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