Названы худшие привычки россиян в отпуске 

Владельцы объектов размещения рассказали о самых пагубных привычках российских туристов на отдыхе. Исследование провел онлайн-сервис Tvil.ru.

Одна из самых неприятных для отельеров привычек туристов — требовать большего при заселении, не читая описание гостиницы.

Также многие не убирают после себя мусор в арендованных квартирах, заселяются "вшестером в апартаменты на троих" и едят фастфуд в номерах.

Некоторые хотят вернуть деньги за отдых и грозят плохими отзывами: