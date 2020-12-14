Названы худшие привычки россиян в отпуске 

Владельцы объектов размещения рассказали о самых пагубных привычках российских туристов на отдыхе. Исследование провел онлайн-сервис Tvil.ru.
Одна из самых неприятных для отельеров привычек туристов — требовать большего при заселении, не читая описание гостиницы.
Также многие не убирают после себя мусор в арендованных квартирах, заселяются "вшестером в апартаменты на троих" и едят фастфуд в номерах.
Некоторые хотят вернуть деньги за отдых и грозят плохими отзывами:
«К сожалению есть такие гости, которые хорошо отдохнув, хотят большего. В реальности было так: "верните нам половину стоимости и напишем отличный отзыв, не вернете — изгадим все"», — рассказал владелец одного из объектов размещения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне неожиданно раскупили все отели в одном регионе.