На новогодние праздники россияне выкупили слишком много билетов в одном направлении. Так, нехватка свободных объектов размещения зафиксирована в Калиниградской области. Регион всегда пользовался популярностью, но сейчас особенно. Так туристы со всей России массово устремились в Калининград. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей местного турбизнеса.

В частности, в одной из туркомпаний сообщили, что на предстоящие длинные январские праздники забронировано около 95% отелей города.

«Найти свободные гостиничные места практически невозможно, при этом заявки туристов продолжают поступать», — отметили там.

При этом, когда туристы отменяют бронь, то места сразу же занимают другие путешественники.

Так, на период с 30 декабря по 5 января 90% жилья в Калининграде уже недоступно для бронирования, по данным сервиса Booking.com.

При этом для въезда в регион никаких справок на наличие коронавирусной инфекции не нужно. Въезд свободен.