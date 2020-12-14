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Россияне неожиданно раскупили все места в одном регионе на Новый год 

Диана Товсепова 2 часа назад
На новогодние праздники россияне выкупили слишком много билетов в одном направлении. Так, нехватка свободных объектов размещения зафиксирована в Калиниградской области. Регион всегда пользовался популярностью, но сейчас особенно. Так туристы со всей России массово устремились в Калининград. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей местного турбизнеса.
В частности, в одной из туркомпаний сообщили, что на предстоящие длинные январские праздники забронировано около 95% отелей города.

«Найти свободные гостиничные места практически невозможно, при этом заявки туристов продолжают поступать», — отметили там.

При этом, когда туристы отменяют бронь, то места сразу же занимают другие путешественники.
Так, на период с 30 декабря по 5 января 90% жилья в Калининграде уже недоступно для бронирования, по данным сервиса Booking.com.
При этом для въезда в регион никаких справок на наличие коронавирусной инфекции не нужно. Въезд свободен.
Ранее "Рамюлер" сообщал, что ползающий по крылу самолета мужчина попал на видео.
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Отдых в России , Видео
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