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Ползающий по крылу самолета мужчина попал на видео 

Полина Алферова 4 часа назад
Неизвестный мужчина взобрался на крыло самолета американской авиакомпании Alaska Airlines. Пассажиры самолета опубликовали сразу несколько видеозаписей инцидента, на одну из которых обратил внимание портал Yahoo.
Мужчина вскарабкался на крыло самолета, после чего некоторое время прогуливался вдоль него и даже пританцовывал. После этого он попытался забраться на законцовку крыла, не удержался и упал на землю.
Происшествие случилось 12 декабря, в субботу, в аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Самолет должен был проследовать по маршруту Лас-Вегас — Портленд.
Пилоты сообщили о произошедшем диспетчерам, после чего неизвестный был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен в местную больницу. По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему российские курорты хуже турецких.
Новости путешествий , Видео , Yahoo , МВД
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