Ползающий по крылу самолета мужчина попал на видео 

Неизвестный мужчина взобрался на крыло самолета американской авиакомпании Alaska Airlines. Пассажиры самолета опубликовали сразу несколько видеозаписей инцидента, на одну из которых обратил внимание портал Yahoo

Мужчина вскарабкался на крыло самолета, после чего некоторое время прогуливался вдоль него и даже пританцовывал. После этого он попытался забраться на законцовку крыла, не удержался и упал на землю.

Происшествие случилось 12 декабря, в субботу, в аэропорту Маккаран в Хендерсоне штата Невада. Самолет должен был проследовать по маршруту Лас-Вегас — Портленд.