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Объяснено, чем российские курорты хуже турецких 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Объяснено, чем российские курорты хуже турецких
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким. Эту тему обсуждали на форуме "Открытый Крым", сообщает АТОР.
Гендиректор крупного туроператора Илья Уманский отметил, что в Крыму и Краснодарском крае нет качественного номерного фонда. Он добавил, что многие объекты размещения работают в теневой зоне, из-за чего с ними тяжело взаимодействовать.

"Подавляющий объем номерного фонда Крыма относится к частному сектору, многие объекты работают в теневой зоне. Организованному бизнесу сложно с ними взаимодействовать и обеспечивать полноценную работу"

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает, что в туристическую индустрию нужно больше инвестировать и предлагать постоянные стимулы для владельцев бизнеса.

"Пока соотношение цена-качества на российских курортах оставляет желать лучшего. Это происходит и потому, что у бизнеса огромное количество издержек, за счет которых складывается высокая цена"

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка рассказала, как "обдирают" на курортах в России.
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Новости путешествий , Алексей Кожевников
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