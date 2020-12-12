Объяснено, чем российские курорты хуже турецких 

Эксперты рассказали, почему российские курорты уступают турецким. Эту тему обсуждали на форуме "Открытый Крым", сообщает АТОР.

Гендиректор крупного туроператора Илья Уманский отметил, что в Крыму и Краснодарском крае нет качественного номерного фонда. Он добавил, что многие объекты размещения работают в теневой зоне, из-за чего с ними тяжело взаимодействовать.

"Подавляющий объем номерного фонда Крыма относится к частному сектору, многие объекты работают в теневой зоне. Организованному бизнесу сложно с ними взаимодействовать и обеспечивать полноценную работу"

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает, что в туристическую индустрию нужно больше инвестировать и предлагать постоянные стимулы для владельцев бизнеса.