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Россиянка объяснила, почему отказала шейху в замужестве 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Россиянка объяснила, почему отказала шейху
Фото: depositphotos.com
Россиянка, поехавшая работать администратором в Объединенные Арабские Эмираты, объяснила, почему отказалась выходить замуж за местного шейха. Ее историю рассказала подруга в своем блоге "Уголок мирской жизни" на "Яндекс. Дзене".
Девушка по имени Анжела устроилась работать администратором в отеле, и за ней начал ухаживать владелец Саид.

"Однажды он подарил ей кольцо с 3 бриллиантами и сделал предложение. Анжела сразу сказала, что не будет 10-й в его гареме. На что Саид возразил — ты всего лишь третья!".

У каждой супруги мужчины свой дом, и всем он выделяет одинаковое количество денег.

"Саид сразу сказал, что работать девушка не будет. Естественно, ей нужно будет одевать черную накидку".

Кроме того, мужчина показал ей брачный контракт, где прописано, что положено жене после развода.
Однако девушка отказала владельцу отеля, объяснив это тем, что он "будто верблюда покупает":

"Мужчина оскорбился, сказав, что она красивая, но не умная женщина".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка исполнила "мечту многих девушек" в Турции.
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