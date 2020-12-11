Россиянка исполнила «мечту многих девушек» в Турции 

Россиянка поделилась своими впечатлениями от переезда в Турцию. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам девушки, ей удалось исполнить «мечту многих девушек», а именно жить у моря, завести семью и получить доступ к свежим овощам и фруктам на протяжении всего года.

Однако россиянка отметила, что ничего «не дается просто так».

«Ты здесь буквально никто. (…) Все твои достижения ДО остались на родине. Все вопросы в первое время придется решать при помощи мужа»,

— поделилась россиянка.

Также девушка пожаловалась на одиночество, ее единственным кругом общения стала новая семья и друзья мужа. А также она добавила, что тоскует по родным и близким.

Однако россиянка приметила, что в чужой стране гораздо легче знакомиться со своими соотечественниками. Вдобавок, к примеру, в Анталье, каждую неделю проходят тематические встречи по интересам для русскоговорящих.