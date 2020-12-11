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Россиянка исполнила «мечту многих девушек» в Турции 

Мария Грибова 1 час назад
Россиянка исполнила «мечту многих девушек» в Турции
Фото: РИА Новости
Россиянка поделилась своими впечатлениями от переезда в Турцию. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам девушки, ей удалось исполнить «мечту многих девушек», а именно жить у моря, завести семью и получить доступ к свежим овощам и фруктам на протяжении всего года.
Однако россиянка отметила, что ничего «не дается просто так».

«Ты здесь буквально никто. (…) Все твои достижения ДО остались на родине. Все вопросы в первое время придется решать при помощи мужа»,

— поделилась россиянка.
Также девушка пожаловалась на одиночество, ее единственным кругом общения стала новая семья и друзья мужа. А также она добавила, что тоскует по родным и близким.
Однако россиянка приметила, что в чужой стране гораздо легче знакомиться со своими соотечественниками. Вдобавок, к примеру, в Анталье, каждую неделю проходят тематические встречи по интересам для русскоговорящих.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Таиланде могут возобновить безвизовый въезд.
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