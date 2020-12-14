Cтюардесса рассказала о флирте с пассажирами 

Стюардесса из России под ником @karolinochkaa99 рассказала о заигрывании бортпроводниц с пассажирами. Своим мнением она поделилась в TikTok.
По словам девушки, пассажир может заинтересовать сотрудницу авиакомпании, если он внешне похож на Леонардо Ди Каприо. Однако вежливость и любезность стюардесс не стоит расценивать как флирт, так как это их работа.
Также бортпроводница высказалась об аплодисментах пассажиров в конце полета:
«Конечно, нам очень приятно это слышать, ведь для нас это благодарность за нашу работу».
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса указала на скрытые от пассажиров вещи.