Cтюардесса рассказала о флирте с пассажирами 

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Стюардесса из России под ником @karolinochkaa99 рассказала о заигрывании бортпроводниц с пассажирами. Своим мнением она поделилась в TikTok.

По словам девушки, пассажир может заинтересовать сотрудницу авиакомпании, если он внешне похож на Леонардо Ди Каприо . Однако вежливость и любезность стюардесс не стоит расценивать как флирт, так как это их работа.

Также бортпроводница высказалась об аплодисментах пассажиров в конце полета: