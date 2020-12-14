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Cтюардесса рассказала о флирте с пассажирами 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Cтюардесса рассказала о флирте с пассажирами
Фото: depositphotos.com
Стюардесса из России под ником @karolinochkaa99 рассказала о заигрывании бортпроводниц с пассажирами. Своим мнением она поделилась в TikTok.
По словам девушки, пассажир может заинтересовать сотрудницу авиакомпании, если он внешне похож на Леонардо Ди Каприо. Однако вежливость и любезность стюардесс не стоит расценивать как флирт, так как это их работа.
Также бортпроводница высказалась об аплодисментах пассажиров в конце полета:

«Конечно, нам очень приятно это слышать, ведь для нас это благодарность за нашу работу».

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса указала на скрытые от пассажиров вещи.
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Новости путешествий , Леонардо ДиКаприо
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