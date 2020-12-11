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Стюардесса указала на скрытые от пассажиров вещи 

Мария Грибова 43 минуты назад
Российская бортпроводница назвала несколько самых странных вещей на борту самолета, которые скрыты от пассажиров. Девушка перечислила их на своей странице в Instagram.
Стюардесса поделилась, что на самолете есть устройство похожее на телефон — интерфон, установленный, как правило, на станции бортпроводника, кухне и в кабине пилотов и предназначенный исключительно для переговоров внутри лайнера.
Также каждое воздушное судно оборудовано аварийными фонарями, необходимыми при эвакуации и в случае задымления, а также средствами радиосвязи — радиобуями и радиомаяками, которые предназначены для передачи цифрового сигнала службе спасения.
Еще на самолете имеется топор, который предназначен для того, чтобы отгибать обшивку в случае возгорания.
В списке также оказались такие странные предметы, как мегафон, используемый для подачи команд во время и после проведения эвакуации, и так называемый набор для выживания — в него входят, в частности, средства для опреснения воды, приборы, чтобы подать сигнал о помощи, нож, различные предметы первой необходимости, инструкция по выживанию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что горячая стюардесса показала, что умеет делать на шесте.
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