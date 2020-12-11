Стюардесса указала на скрытые от пассажиров вещи 

Российская бортпроводница назвала несколько самых странных вещей на борту самолета, которые скрыты от пассажиров. Девушка перечислила их на своей странице в Instagram.

Стюардесса поделилась, что на самолете есть устройство похожее на телефон — интерфон, установленный, как правило, на станции бортпроводника, кухне и в кабине пилотов и предназначенный исключительно для переговоров внутри лайнера.

Также каждое воздушное судно оборудовано аварийными фонарями, необходимыми при эвакуации и в случае задымления, а также средствами радиосвязи — радиобуями и радиомаяками, которые предназначены для передачи цифрового сигнала службе спасения.

Еще на самолете имеется топор, который предназначен для того, чтобы отгибать обшивку в случае возгорания.

В списке также оказались такие странные предметы, как мегафон, используемый для подачи команд во время и после проведения эвакуации, и так называемый набор для выживания — в него входят, в частности, средства для опреснения воды, приборы, чтобы подать сигнал о помощи, нож, различные предметы первой необходимости, инструкция по выживанию.