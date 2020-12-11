Еще одни Карибские острова открыли границы 

Одними из последних открыли границы Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Стоит учитывать, что Карибские острова вводят строгие правила прибытия путешественников. местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В аэропорту теперь расположены станции для взятия мазков и изоляторы для зараженных.

Перед поездкой туристам будет необходимо зарегистрироваться на специальном портале за семь дней, загрузить все необходимые данные и внести депозит на непредвиденные медицинские расходы.

А в отеле нужно будет установить на телефон специальное приложение и надеть браслет — эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.