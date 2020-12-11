Стало известно, что остров Бали, который закрыл границы из-за коронавируса, может начать принимать гостей до Нового года. б этом сообщил представитель ООН

По информации издания, директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хван возглавил делегацию на остров, чтобы самостоятельно оценить, как жители подготовились к приему иностранцев.

«Я очень рад видеть Индонезию и Бали. Думаю, вы готовы открыться для туристов в ближайшее время или в следующем году. Я не удивлюсь, если правительство объявит, что Бали открывается еще до Рождества», — заявил Хванг

Кроме того, эксперт заявил, что балийские протоколы по безопасности показались ему одними из лучших в мире.