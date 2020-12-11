Стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, который рассказывает о жизни сотрудников.

На записи бортпроводница в фирменном платье переворачивается головой вниз, держась руками за пассажирские кресла. После этого сотрудница перевозчика раздвигает ноги и одновременно закрывает две багажных полк.

Подписчиков сообщества поразил трюк стюардессы. Многие решили, что девушка раньше занималась гимнастикой. «Потрясающие ноги», «Это очень впечатляет», «Так выглядит сочетание красоты и сексуальности», — писали они.

Хотя нашлись и те, кто возмутился тем, что девушка не следует правилам безопасности. При выполнении трюка она могла получить травму.