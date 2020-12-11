Горячая стюардесса показала, что умеет делать на шесте

С приходом пандемии и снижением количества перелетов у стюардесс появилось больше времени на хобби и социальные сети. Девушки начали активно делиться историями о работе, а некоторые прославились вне профессионального поприща.

Паблик про стюардесс Attendants After Work поделился фото из Instagram бортпроводницы Rocky. Аккаунт показывает жизнь стюардесс на работе и после нее. Таким образом, демонстрируя, что у каждого человека есть увлечения и личная жизнь.

@flight_attendants_after_work

Подписчиков поразило увлечение стюардессы, а именно танцы с шестом. Латиноамериканка поделилась со поклонниками своими успехами и вызвала настоящий фурор в комментариях.