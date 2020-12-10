Пассажир самолета поймал своего попутчика за просмотром непристойного видео на телефоне и решил снять происходящее на камеру. Запись он опубликовал в социальной сети TikTok.

На кадрах видно, как впереди сидящий пассажир держит в руках телефон с изображением обнаженной девушки, которая сидит на мужчине.

«Воу, воу, воу! У-ля-ля», — слышатся звуки.

Автор видео при этом подписал, что он так и не смог до конца понять, что смотрел попутчик. Позже зрители сообщили, что это была сцена из популярного британского телесериала «Пип-шоу».

«Когда твой попутчик получает больше удовольствия от полета, чем ты», — подписал он свое видео.

Ролик стал вирусным и многие пользователи посмеялись над увиденным.