Пассажир самолета поймал своего попутчика за просмотром непристойного видео на телефоне и решил снять происходящее на камеру. Запись он опубликовал в социальной сети TikTok.
На кадрах видно, как впереди сидящий пассажир держит в руках телефон с изображением обнаженной девушки, которая сидит на мужчине.
«Воу, воу, воу! У-ля-ля», — слышатся звуки.
Автор видео при этом подписал, что он так и не смог до конца понять, что смотрел попутчик. Позже зрители сообщили, что это была сцена из популярного британского телесериала «Пип-шоу».
«Когда твой попутчик получает больше удовольствия от полета, чем ты», — подписал он свое видео.
Ролик стал вирусным и многие пользователи посмеялись над увиденным.
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