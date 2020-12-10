Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Пассажира самолета поймали за просмотром непристойного видео 

Даня Виттиг 52 минуты назад
Пассажир самолета поймал своего попутчика за просмотром непристойного видео на телефоне и решил снять происходящее на камеру. Запись он опубликовал в социальной сети TikTok.
На кадрах видно, как впереди сидящий пассажир держит в руках телефон с изображением обнаженной девушки, которая сидит на мужчине.

«Воу, воу, воу! У-ля-ля», — слышатся звуки.

Автор видео при этом подписал, что он так и не смог до конца понять, что смотрел попутчик. Позже зрители сообщили, что это была сцена из популярного британского телесериала «Пип-шоу».

«Когда твой попутчик получает больше удовольствия от полета, чем ты», — подписал он свое видео.

Ролик стал вирусным и многие пользователи посмеялись над увиденным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет, если заняться сексом в туалете самолета.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение