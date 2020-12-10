Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Стюардесса рассказала о последствиях близости в туалете самолета 

Даня Виттиг 3 часа назад
На своей старнице в Tik Tok бортпроводница рассказала о последствиях секса в самолете.

«Если стюардесса вас увидит, то попросит выйти, а в случае отказа откроет дверь сама. А если вас никто не заметит, считайте — вам повезло», — сказала она, отметив, что последнее на борту «маловероятно».

Те же действия, по ее словам, бортпроводники предпринимают в случае, если пассажир просто запрется в туалетной комнате.

«Стюардесса попросит человека выйти, спросит, как у него дела. Если в ответ будет молчание, она откроет дверь с другой стороны сама», — пояснила автор блога.

Ранее "Рамблер" сообщал о главных страхах бортпроводников.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
09:46
Десять невероятных домов, которые стоит увидеть
Заграница
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
00:12
Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи
Новости путешествий
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение