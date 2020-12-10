На своей старнице в Tik Tok бортпроводница рассказала о последствиях секса в самолете.
«Если стюардесса вас увидит, то попросит выйти, а в случае отказа откроет дверь сама. А если вас никто не заметит, считайте — вам повезло», — сказала она, отметив, что последнее на борту «маловероятно».
Те же действия, по ее словам, бортпроводники предпринимают в случае, если пассажир просто запрется в туалетной комнате.
«Стюардесса попросит человека выйти, спросит, как у него дела. Если в ответ будет молчание, она откроет дверь с другой стороны сама», — пояснила автор блога.
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