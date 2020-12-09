«Повсюду обрывы и падают камни»

Российский турист рассказал про "опасную для жизни" экскурсию, на которой он побывал во время отдыха в Сочи. Об этом он написал в своем блоге "С улыбкой в Дзен".

Турист вместе с друзьями поехал на Старую дорогу, которая ведет на Красную Поляну. Как оказалось, эта прогулка стала самой опасной в его жизни.

"В начале пути я подумал: ничего страшного, обычная дорога вдоль скал. Но, подняв голову, понял, что все не так безопасно, как кажется. Над тобой просто висят скалы, повсюду обрывы и периодически падают камни", — рассказал путешественник.

При этом там были отдыхающие с детьми, которых привел туда гид. Россиянин удивился, что все они были без шлемов, и призвал власти закрыть маршрут для людей.