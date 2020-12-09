Названы самые популярные курорты Сибири 

Эксперты заявили, что в 2020 году выросла популярность курортов Сибири. Об этом сообщает Tvil.ru.

По словам специалистов, в этом году востребованность Сибири выросла на 30-100%. Увеличение потока туристов связано с погодными условиями: зимой там можно кататься на горных лыжах и сноуборде, а летом температура доходит до 30 градусов.

Среди популярных курортов у путешественников — Шерегеш в Кемеровской области, Байкальск и Яровое в Алтайском крае. Кроме того, туристы часто ездили в Чемал, Листвянку, Манжерок и Белокуриху.

Как правило, россияне останавливались в гостевых домах на турбазах. Средняя стоимость двухместного номера — 3500 рублей за сутки.