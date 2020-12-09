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Названы самые популярные курорты Сибири 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Названы самые популярные курорты Сибири
Фото: depositphotos.com
Эксперты заявили, что в 2020 году выросла популярность курортов Сибири. Об этом сообщает Tvil.ru.
По словам специалистов, в этом году востребованность Сибири выросла на 30-100%. Увеличение потока туристов связано с погодными условиями: зимой там можно кататься на горных лыжах и сноуборде, а летом температура доходит до 30 градусов.
Среди популярных курортов у путешественников — Шерегеш в Кемеровской области, Байкальск и Яровое в Алтайском крае. Кроме того, туристы часто ездили в Чемал, Листвянку, Манжерок и Белокуриху.
Как правило, россияне останавливались в гостевых домах на турбазах. Средняя стоимость двухместного номера — 3500 рублей за сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки открытия популярных у россиян стран.
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