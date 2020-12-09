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Названы сроки открытия границ популярных у россиян стран 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названы сроки открытия популярных у россиян стран
Фото: depositphotos.com
Популярные среди российских путешественников страны могут оставаться закрытыми для въезда еще долго. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.
Как рассказал специалист, границы могут быть закрыты вплоть до сентября 2021 года. Власти большинства стран предполагают, что границы можно будет открыть после летнего сезона.

"Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими",

— добавил Игнатьев.
Ранее "Рамблер" писал, что отправившийся в "безопасный круиз" лайнер вернулся из-за вспышки коронавируса на корабле.
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