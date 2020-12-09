Названы сроки открытия популярных у россиян стран

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Популярные среди российских путешественников страны могут оставаться закрытыми для въезда еще долго. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС

Как рассказал специалист, границы могут быть закрыты вплоть до сентября 2021 года. Власти большинства стран предполагают, что границы можно будет открыть после летнего сезона.

"Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими",

— добавил Игнатьев.