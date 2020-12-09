Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео

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Стюардесса продемонстрировала мастерство в шпагате, закрыв полки самолета 

Стелла Шмель 5 часов назад
Бортпроводница продемонстрировала на видео свои акробатические навыки, закрыв полки самолета нетривиальным образом. Ролик со стюардессой опубликовали в Instagram-аккаунте @flight__love, который посвящен будням экипажей самолетов по всему миру.
На видео запечатлено, как девушка, одетая в короткое платье, по очереди закрывает багажные полки с разных сторон прохода, используя свой навык шпагата.
Подписчикам публикация понравилась, в комментариях оставлено множество восторженных сообщений.

"Круто выглядишь!",

— написал один из комментаторов.

"Как прекрасно",

— отметил другой подписчик.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянин купил путевку в Турцию на Новый год за гроши.
Новости путешествий , Видео
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