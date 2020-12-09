Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео

Бортпроводница продемонстрировала на видео свои акробатические навыки, закрыв полки самолета нетривиальным образом. Ролик со стюардессой опубликовали в Instagram-аккаунте @flight__love, который посвящен будням экипажей самолетов по всему миру.
На видео запечатлено, как девушка, одетая в короткое платье, по очереди закрывает багажные полки с разных сторон прохода, используя свой навык шпагата.
Подписчикам публикация понравилась, в комментариях оставлено множество восторженных сообщений.
"Круто выглядишь!",
— написал один из комментаторов.
"Как прекрасно",
— отметил другой подписчик.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянин купил путевку в Турцию на Новый год за гроши.