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Туристка из Египта поделилась разговором украинцев о России 

Мария Грибова 3 часа назад
«Россияне — быдло»: туристка подслушала украинцев
Фото: depositphotos.com
На одном из пляжей египетского Шарм-эль-Шейха российская туристка случайно услышала разговор украинцев о России. Беседой путешественница поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Девушка рассказала, что компания беседовавших состояла из трех женщин, одна из которых была из Киева, две — из Одессы, и одного мужчины.
Туристке удалось услышать следующие высказывания:

«Россияне — это же быдло, они все пьяницы и не хотят работать».

«Русские — оккупанты, забрали Крым, но это временно. Крым мы отвоюем».

«В отеле россиян нет совсем! Так хорошо, что ни одного русского! Их же сюда не пускают. Хоть не приходится смотреть на их наглые, хамские рожи!»

Автор публикации не стала вступать в дебаты и конфликт с украинцами.
Ранее «Рамблер» писал о том, что обедневшие стюардессы начали торговать своими фото.
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