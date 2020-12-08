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Стюардессы массово начали продавать свои фото в Сети 

Даня Виттиг 1 час назад
Обедневшие стюардессы начали торговать своими фото
Фото: depositphotos.com
Европейские стюардессы массово занялись продажей своих откровенных фотографий из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса.
Руководство авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet начало служебную проверку после информации о том, что их сотрудницы завели аккаунты на OnlyFans и опубликовали там свои обнаженные снимки, доступ к которым пользователи получают за определенную плату.
Кроме того, девушек заподозрили в продаже старой обуви и колготок на eBay по цене от трех до 180 фунтов (от 300 до 18 тысяч рублей).

«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки».

Сотрудники авиакомпаний также рассказали журналистам, что некоторые стюардессы и раньше торговали своими вещами, на них всегда был определенный спрос — но до пандемии таких случаев было гораздо меньше.

«Бортпроводницам урезали зарплату. Возможно, это и подтолкнуло их к такому поведению», — сказал один из собеседников таблоида.

Ранее "Рамблер" сообщал, как стюардессы общаются со своими любимчиками.
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Комментарии 2
Новости путешествий , Easyjet , eBay
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