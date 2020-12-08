Обедневшие стюардессы начали торговать своими фото

Европейские стюардессы массово занялись продажей своих откровенных фотографий из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса.

Руководство авиакомпаний British Airways, Ryanair и EasyJet начало служебную проверку после информации о том, что их сотрудницы завели аккаунты на OnlyFans и опубликовали там свои обнаженные снимки, доступ к которым пользователи получают за определенную плату.

Кроме того, девушек заподозрили в продаже старой обуви и колготок на eBay по цене от трех до 180 фунтов (от 300 до 18 тысяч рублей).

«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки».

Сотрудники авиакомпаний также рассказали журналистам, что некоторые стюардессы и раньше торговали своими вещами, на них всегда был определенный спрос — но до пандемии таких случаев было гораздо меньше.