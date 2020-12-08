Стычка пассажира с полицией в самолете попала на видео 

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Вылет российского самолета задержали на полтора часа из-за дебоша пьяного пассажира. Произошедшее было снято на видео очевидцем, запись опубликована в Telegram-канале Mash.

На ролике можно увидеть стычку туриста с представителями правоохранительных органов . Нарушитель спорил с полицией и отталкивал от себя сотрудников, которые пытались вывести его из самолета.

Сообщается, что инцидент произошел на рейсе Астрахань — Москва. Путешественник отказывался надевать медицинскую маску и оказывал сопротивление полицейским.