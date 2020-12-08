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Въезд и выезд из Баку закроют из-за COVID-19 

Мария Грибова 19 минут назад
Въезд и выезд из Баку закроют из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

«За исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов»,

— говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим. А оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.
В сообщении также уточняется, что на территории страны будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах:

«С 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков)».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Петербург близок к полному локдауну, но жители против.
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