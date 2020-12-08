Въезд и выезд из Баку закроют из-за COVID-19 

Въезд и выезд из Баку закрывается с 14 декабря по 18 января из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

«За исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов»,

— говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 00:00 14 декабря (23:00 13 декабря мск) 2020 года до 00:00 18 января (23:00 17 января мск) 2021 года в стране будет применен ужесточенный карантинный режим. А оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме онлайн и доставки.

В сообщении также уточняется, что на территории страны будут применены ограничения в передвижении в пяти городах и 12 районах: