Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что после Нового года может быть пройдена «красная черта», после которой придется переводить все клиники на инфекционный режим.

По словам Беглова, медучреждения города работают на максимальной мощности, а от полного локдауна Санкт-Петербург отделяет «совсем немного». Его слова передает «Радио России».

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал Беглов (цитата по «Интерфакс»).

Напомним, что ранее вышел указ о прекращении работы всех ресторнов и кафе Питера, туристов же попросили оставаться в своих городах. Однако жители встретили новые ограничения с негативом.

Уже сегодня более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга собрались игнорировать требования мэрии и работать в новогодние праздники.