Стюардесса назвала главные страхи бортпроводников 

Стюардесса из России рассказала о главных страхах бортпроводников. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте @yulia_choco.

По словам стюардессы, больше всего она боится проспать, опоздать на рейс или перепутать дату и время вылета:

"Ни экипаж, ни самолет ждать не будут. Не успел? Значит идешь в резерв".

Еще один страх — потерять документы или забыть их в отеле. Девушка призналась, что с ней такое случалось:

"Обычно в командировках я убираю все ценные вещи в сейф. Главное их потом достать, а я вспомнила об этом уже по дороге в аэропорт".

Кроме того, бортпроводники опасаются, что обольют пассажира в белой одежде напитком, откроют дверь в положении "автомат" и выпустят трап.