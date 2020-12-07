Стюардесса, чье имя неизвестно, сразила своей растяжкой, которая попала на видео. Девушка выполнила настоящий акробатический трюк, запись которого опубликована в Instagram-аккаунте @flight___love.

На видео запечатлена бортпроводница в мини-платье, которая с разворота захлопывает ногой багажную полку. Подписчики не скрывали своего удивления после увиденного. «Шик! Возьми с полки пирожок!», «Просто поразительное видео», «Может, она тхэквондо раньше занималась?», «Очень креативно», — писали фолловеры.