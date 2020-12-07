Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Гибкая стюардесса продемонстрировала растяжку на видео 

Катерина Саломе 4 часа назад
Стюардесса, чье имя неизвестно, сразила своей растяжкой, которая попала на видео. Девушка выполнила настоящий акробатический трюк, запись которого опубликована в Instagram-аккаунте @flight___love.
На видео запечатлена бортпроводница в мини-платье, которая с разворота захлопывает ногой багажную полку. Подписчики не скрывали своего удивления после увиденного. «Шик! Возьми с полки пирожок!», «Просто поразительное видео», «Может, она тхэквондо раньше занималась?», «Очень креативно», — писали фолловеры.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала о дерзких пассажирах.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение