Стюардесса рассказала о дерзких пассажирах 

Бортпроводница авиакомпании British Airways поделилась воспоминаниями о самых дерзких просьбах пассажиров во время полета. Пожелав сохранить анонимность, девушка рассказала об этом в беседе с Daily Express.

Стюардесса объяснила, что чаще всего нахальное поведение путешественников обусловлено попытками познакомиться. Иногда пассажиры, по словам девушки, просто молча протягивают бортпроводницам салфетки или клочки бумаги со своим номером телефона. Но есть и те, кто напрямую заявляет о своих чувствах.

Чаще всего такое поведение отвлекает стюардесс от работ, доставляя массу дискомфорта. Девушка отметила, что, по ее наблюдениям, есть ряд маршрутов, на которых пассажиры ведут себя особенно развязно, например, на Ибицу и в Манчествер.

«Они всегда пьяны и устраивают хаос. Так, один парень постоянно со мной болтал. Фактически дошло до того, что я должна была попросить его успокоиться. Он продолжал кричать мне вслед, и мне пришлось сказать: "Послушайте, у меня много работы"»,

— поделилась стюардесса.