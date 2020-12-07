Пассажирка не надела маску в самолете и была обругана 

Женщина отказалась надевать маску на борту самолета и вызвала возмущение в Сети. Видео инцидента опубликовал очевидец в своем Twitter.

Стюардесса Frontier Airlines попросила пассажирку надеть маску, но она проигнорировала обращение, а потом начала кричать. Женщину выгнали из самолета, а попутчики стали ей аплодировать.

В Сети выразили недоумение от произошедшего и возмутились поведением пассажирки: