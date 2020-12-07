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Россиянин рассказал о странностях в дорогом отеле Сочи 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Турист рассказал о странностях в дорогом отеле Сочи
Фото: depositphotos.com
Россиянин Антон Соколов рассказал о странностях в дорогом отеле в Сочи, где он отдохнул в конце осени. Об этом турист написал в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Блогер провел в Сочи две недели. Сначала он остановился в двух четырехзвездочных гостиницах, а потом заселился в Hyatt Regency. Сутки в роскошном отеле обошлись туристу в 7,5 тысячи рублей.
Как рассказал россиянин, он остался доволен жильем, но столкнулся с некоторыми странностями. Например, вместо кофемашины в номере стояли "пакетики с дешевеньким растворимым кофе":

"Для отелей подобного уровня это, простите за тавтологию, не уровень".

Еще блогера удивило, что в раздевалке для мужчин в сауне висело объявление, что гости могут взять у сотрудников средство для снятия макияжа, лак для волос и пилочку для ногтей.

"Да, мужики нынче пошли не те", — написал Соколов.

Кроме того, несмотря на включенную кнопку "Не беспокоить", утром туриста разбудила горничная, постучавшая в дверь:

"Мне потом объяснили, что некоторые гости случайно нажимают эту кнопку, и поэтому горничные специально проверяют — действительно ли не беспокоить или все-таки можно прибраться. Как вам такая логика?".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово ринулись в Сочи на зимовку.
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Новости путешествий , Антон Соколов
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