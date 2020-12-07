Турист рассказал о странностях в дорогом отеле Сочи

Россиянин Антон Соколов рассказал о странностях в дорогом отеле в Сочи, где он отдохнул в конце осени. Об этом турист написал в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Блогер провел в Сочи две недели. Сначала он остановился в двух четырехзвездочных гостиницах, а потом заселился в Hyatt Regency. Сутки в роскошном отеле обошлись туристу в 7,5 тысячи рублей.

Как рассказал россиянин, он остался доволен жильем, но столкнулся с некоторыми странностями. Например, вместо кофемашины в номере стояли "пакетики с дешевеньким растворимым кофе":

"Для отелей подобного уровня это, простите за тавтологию, не уровень".

Еще блогера удивило, что в раздевалке для мужчин в сауне висело объявление, что гости могут взять у сотрудников средство для снятия макияжа, лак для волос и пилочку для ногтей.

"Да, мужики нынче пошли не те", — написал Соколов.

Кроме того, несмотря на включенную кнопку "Не беспокоить", утром туриста разбудила горничная, постучавшая в дверь: