Россияне массово ринулись в Сочи на зимовку 

Россияне массово ринулись в Сочи для «пережидания» зимы. Об этом сообщает «Сочи 24».
В городе зафиксирована масса туристов. Число людей на местных набережных ничуть не уменьшилось по сравнению с летним сезоном.
«Вы посмотрите сколько людей, туристы на пляже не помещаются. Я третий год работаю, такого ни разу не видела»,
— отметила сотрудница одного из прибрежных кафе.
В зимний период в Сочи будут официально функционировать 22 пляжа. Примечательно, что кафе и рестораны курортного города получили возможность продолжить работу в межсезонье.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, куда полетят россияне зимой.