Россияне массово ринулись в Сочи на зимовку 

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Россияне массово ринулись в Сочи для «пережидания» зимы. Об этом сообщает «Сочи 24».

В городе зафиксирована масса туристов. Число людей на местных набережных ничуть не уменьшилось по сравнению с летним сезоном.

«Вы посмотрите сколько людей, туристы на пляже не помещаются. Я третий год работаю, такого ни разу не видела»,

— отметила сотрудница одного из прибрежных кафе.

В зимний период в Сочи будут официально функционировать 22 пляжа. Примечательно, что кафе и рестораны курортного города получили возможность продолжить работу в межсезонье.