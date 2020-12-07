Самыми востребованными направлениями для путешествий в декабре оказались Минск, Бишкек и Кишинев. Об этом сообщает Туту.ру.

Эксперты провели подробный анализ данных об авиабилетах, которые были забронированы для перелета за рубеж в период с 1 по 31 декабря. В результате специалисты авиакомпании выяснили, что самым популярным направлением из Москвы стал Минск. Его востребованность в сравнении с прошлым годом выросла в шесть раз.

На втором месте оказался Бишкек, который в этом году покупали в пять раз чаще. А завершил тройку лидеров Кишинев.