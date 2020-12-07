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Выяснилось, куда вместо Питера полетят россияне зимой 

Катерина Саломе 4 часа назад
Самыми востребованными направлениями для путешествий в декабре оказались Минск, Бишкек и Кишинев. Об этом сообщает Туту.ру.
Эксперты провели подробный анализ данных об авиабилетах, которые были забронированы для перелета за рубеж в период с 1 по 31 декабря. В результате специалисты авиакомпании выяснили, что самым популярным направлением из Москвы стал Минск. Его востребованность в сравнении с прошлым годом выросла в шесть раз.
На втором месте оказался Бишкек, который в этом году покупали в пять раз чаще. А завершил тройку лидеров Кишинев.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянка поведала, как обстоят дела в Турции зимой.
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