Россиянка поведала, как обстоят дела в Турции зимой

Поехавшая в Турцию в декабре россиянка рассказала, как там сейчас обстоят дела. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам путешественницы, поехать в Анталью зимой с семьей она решила благодаря низким ценам на жилье в это время, а также из-за отсутствия жары.

«Нам повезло! Днем было более 25 градусов. Туристы купались, и мы тоже. Даже дети резвились в море. Солнышко после 12 начинало припекать, так что загар те, кто хотел, получили»,

— поделилась автор блога.

Также россиянка отметила, что приятным бонусом является сезон скидок и массовые распродажи.

«Я купила себе кеды за 300 рублей. А так же сувениры — лукум — 25 рублей, кухонные полотенца из хлопка — за 30 рублей»,

— рассказала блогерша.

Кроме того, туристка смогла посетить старый город Калеичи. Но, к ее большому сожалению, многие кафе там закрыты, поэтому пришлось брать еду на вынос.