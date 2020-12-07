Россиянам могут ограничить перемещения по стране 

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможном ограничении передвижений жителей России внутри страны. Причиной этому послужила пандемия коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов»,

— заявил министр.

По словам Мурашко, ограничительные меры необходимы для прекращения распространения инфекции и действовать они будут до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.