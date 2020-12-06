Туристам предложили слетать из Москвы в Москву

Авиакомпания "Победа" за две минуты продала все билеты на рейс по маршруту Внуково — Внуково. Полуторачасовой полет состоится 19 декабря. Об этом сообщает Tourdom.ru.
Самолет пролетит над городами Золотого кольца. Точный маршрут пока неизвестен. Вылет выполнит Алексей Кочемасов, известный как блогер Летчик Леха.
Стоимость билета составила 7499 рублей. Всего авиакомпания продала 189 мест. Из-за большого количества желающих полетать на 20 декабря запланирован второй "экскурсионный" рейс.
"Поскольку в авиации сейчас низкий сезон, выделить один борт для такого рейса "Победе" не составило труда. К тому же он привезет больше денег, чем на регулярке аналогичной продолжительности", — рассказал авиационный эксперт Юрий Володин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристам продают места в очереди на подъемники в Сочи.